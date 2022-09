Fünf neue „Profs“ an der FH Burgenland

Tamas Czegledy verfasste seine Diplomarbeit 2001 an der Universität Westungarn im Bereich Volkswirtschaftwissenschaft. Seit 2014 ist er als Lektor an der FH und dort mittlerweile im Management der internationalen Doktoratsprogramme tätig.

Gerda Füricht-Fiegl ist Politologin und Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs European Studies – Management of EU Projects an der FH Burgenland.

Josefine Kuhlmann ist Hochschullehrerin für Wirtschaftsrecht am Department Wirtschaft der FH. Sie studierte Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der FH (mit einem Auslandsjahr in Krakau), Rechtswissenschaften an der Uni Wien und der WU Wien und absolvierte rechtswissenschaftliche Lehrgänge an der Uni Graz und der Jagiellonen Universität in Krakau.

Gerhard Piringer ist seit 2018 Hochschullehrer im Department Energie und Umwelt an der Fachhochschule Burgenland, mit Schwerpunkt Ökobilanzierung. Er leitete in der Anfangsphase auch interimistisch das Josef-Ressel-Zentrum für die Bewertung nachhaltiger Energiesysteme.

Nina Trinkl ist seit 2018 als Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der FH Burgenland tätig. Die Schwerpunkte in ihrer Lehre liegen in Internationalem Marketing, Strategischem Management und Forschungsmethoden.