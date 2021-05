Sie musste nicht lange überlegen. Als Anna Reisner in der Schule an einem Vortrag zum Thema Zivildienst und Freiwilliges Sozialjahr teilnimmt, merkt sie gleich, dass das etwas für sie sein könnte: „Ich habe mir gedacht – hey, das ist ziemlich cool. Es war für mich nämlich auch immer schon klar, dass ich beruflich etwas Soziales machen will“, erinnert sich die 21-Jährige an ihre „Initialzündung“ zurück.

Es dauert nicht lange, da meldet sie sich auch schon zu einem Schnupperdienst an, bei dem sie in einem Rotkreuz-Auto mitfahren darf. Anna ist fasziniert von den ersten Einblicken in das Rettungswesen.