Freilaufende Rottweiler griffen Frau und deren Hunde an

Die junge Mutter (Name der Red. bekannt) war zu Christi Himmelfahrt frühmorgens mit ihren Labradorrüden Pluto und Finn auf ihrer üblichen Laufstrecke außerhalb der Gemeinde unterwegs, als zwei herrenlose Rottweiler auf sie zustürmten. „Als die Rottweiler auf meine Hunde trafen, die ich noch schnell ableinen konnte, hat sich der Größere sofort in Pluto verbissen, der Kleinere ist an Finn vorbei auf mich zugestürmt.“

Mittels Pfefferspray konnte sie den Rottweiler stoppen und mit einer ihrer Leinen fixieren. Um ihren Pluto zu retten, zog sie mit der zweiten Leine so fest am Halsband des Rottweilers, bis er vom blutüberströmten Labrador abließ, der panisch das Weite suchte. Die Frau lief in ihrer Verzweiflung mit den leicht benommenen Rottweilern an der Leine und Finn hinterdrein nach Siegendorf zurück. Warum? Am Tatort konnte sie die Hunde nirgends festbinden. Im Ort angekommen, „habe ich so lange um Hilfe geschrien, bis jemand die Polizei gerufen hat“, erzählt die Hundehalterin. Zu Hause wartete Pluto vor der Haustür, in der Tierklinik wurden seine zahlreichen Bisswunden versorgt.