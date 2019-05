Rottweiler-Attacke auf Ehepaar: "Ich hatte Todesangst"

Auf Grund des neuerlichen Vorfalles reagiert die Gemeinde prompt. Noch am Mittwoch wurde ein Hundehalteverbot ohne aufschiebende Wirkung verhängt, sagt Bürgermeister Rupert Dworak ( SPÖ).

Die Abnahme des Hundes soll so schnell wie möglich erfolgen. Warum das nicht schon nach dem Biss im Herbst geschah, erklärt Dworak so: „Innerhalb der Einspruchsfrist dürfen wir das nicht. Das ist gesetzlich so geregelt. Leider musste erst wieder etwas passieren.“