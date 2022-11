Frau stach Lebensgefährten mit Gabel in die Brust

Am vergangenen Mittwoch ist es in einer Gemeinde im Bezirk Güssing zu einem "mutmaßlichen Mordversuch" gekommen, wie die Landespolizeidirektion Burgenland erst am Samstagnachmittag in einer Aussendung mitteilte.

Demnach ist es in den Abendstunden des 23. November in einer Wohnung im Bezirk Güssing zu einem Streit zwischen Lebensgefährten gekommen. Als Polizisten in der Wohnung eintrafen, fanden sie eine 50-jährige Frau und einen 34-jährigen Mann mit Verletzungen vor. Die bisherigen Erhebungen haben laut Polizeisprecher Helmut Marban ergeben, dass die Frau im Zuge eines Beziehungsstreits vermutlich mit einer Fleischgabel in die Brust ihres Lebensgefährten gestochen und ihn dabei verletzt hat.

Im Zuge der Auseinandersetzung hat die Frau ebenfalls Schnittverletzungen erlitten und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Beim Mann war eine stationäre Aufnahme im Spital nicht notwendig. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus wurde die Frau über Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt in die Justizanstalt in der Landeshauptstadt eingeliefert.

Von etwaigen früheren Polizeieinsätzen beim kinderlosen Paar ist derzeit nichts bekannt.