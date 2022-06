Franz Kropf ist neuer Landesfeuerwehrkommandant

Franz Kropf ist am Samstag in Oberwart zum neuen burgenländischen Landesfeuerwehrkommandanten gewählt worden. Der bisherige Bezirkskommandant von Jennersdorf folgt Alois Kögl nach, der sich in die Pension verabschiedet.

Kropf erhielt bei der ersten Wahl nach der 2019 beschlossenen Neuregelung 215 der 251 Stimmen. Wahlberechtigt waren die Orts-, Abschnitts- und Bezirkskommandanten sowie ihre Stellvertreter.

Mehr Katastrophenstützpunkte

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesrat Heinrich Dorner (beide SPÖ) gratulierten dem 53-Jährigen, der nun Chef von rund 17.400 Feuerwehrmitgliedern wird, zur Wahl und betonten, dass er über viel Erfahrung verfüge und „die Feuerwehr aus dem Effeff kennt“. Zu seinen Stellvertretern wurden Harald Josef Nakovich und Martin Reidl gewählt. Das neue Team wird mit 1. Juli den Dienst antreten.

Doskozil betonte bei der Wahl, dass die Feuerwehr in Zukunft eine größere Rolle im Katastrophenschutz einnehmen soll. Die Zahl der Katastrophenstützpunkte werde deshalb von sieben auf 16 mehr als verdoppelt.

Kögl verabschiedete sich nach zwölf Jahren: „Ich wollte zwar nie Landesfeuerwehrkommandant werden, mir ist die Funktion in den Schoß gefallen, aber es waren spannende, lehrreiche Zeiten.“