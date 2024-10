FPÖ zum ASV Siegendorf: „Kein Insolvenzszenario, aber Aufklärungsbedarf“

Die FPÖ bleibt in der Causa ASV Siegendorf am Ball, hält ihn aber nun etwas flacher. In der Vorwoche hatten die Blauen noch gefordert, den Fußballverein in Insolvenz zu schicken. Am Dienstag war davon keine Rede mehr.

Grund ist ein zwischenzeitlicher offener Brief des früheren ASV-Präsidenten Peter Krenmayr, in dem er schreibt, der Verein habe sich bis zu seinem Rücktritt als Präsident Mitte September „in keinerlei finanziellen Turbulenzen“ befunden.