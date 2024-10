FPÖ will Arbeitersportverein in Insolvenz schicken

„Dass das Land 140.000 Euro Bedarfszuweisungen an den Verein bezahlt, ist eine weitere Hau-Ruck-Aktion Doskozils“, übte F PÖ-Chef Alexander Petschnig am Mittwoch Kritik an Landeshauptmann und Finanzreferent Hans Peter Doskozil .

FPÖ-Sportsprecher Markus Wiesler, selbst Funktionär eines Fußballvereins, ortet Ungleichbehandlung und Wettbewerbsverzerrung: Die „SPÖ-Rettungsaktion“ sei „ein schweres Foul des Landeshauptmannes gegenüber allen anderen Vereinen und Funktionären“.

Die Botschaft an die Vereine sei „fatal“, so der blaue Landtagsmandatar aus dem Bezirk Oberwart. In manchen Gemeinden, so habe es den Anschein, „können Schulden gemacht werden – der Landeshauptmann wird sie schon bezahlen“.