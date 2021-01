FPÖ Mattersburg verliert Mitglieder: Chef bittet zur Aussprache

Nach der Ankündigung von FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz, er überlege eine Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl in Mattersburg, war Feuer am Dach der Bezirkspartei. FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig rückte am Montag deshalb einmal mehr als Löschmeister aus, um die Wogen zu glätten.

Am Donnerstag findet eine Sitzung der Bezirkspartei statt, bei der es eine Aussprache geben soll, kündigte Petschnig an. "Wir werden uns Corona-konform zusammensetzen. Alle können ihre Bedenken oder Anregungen äußern, jeder kann seine Sichtweise darlegen. Das ist am sinnvollsten", sagte Petschnig gegenüber der APA.