FPÖ Burgenland: Tschürtz-Aussagen sorgen für Kritik

Das Liebäugeln des früheren burgenländischen FPÖ-Obmanns Johann Tschürtz mit dem Bürgermeistersessel in Mattersburg sorgt offenbar für Irritationen innerhalb der Bezirks-FPÖ. Bezirksparteiobmann Christian Spuller übte scharfe Kritik am nunmehrigen FPÖ-Klubchef.

Tschürtz hatte am Freitag wissen lassen, dass er eine Kandidatur für das Bürgermeisteramt in dem Bezirksvorort, wo er seit rund einem Jahr lebt, in Erwägung zieht. Auch eine Kandidatur als Parteifreier kann sich der frühere Landesparteiobmann vorstellen.

Der Mattersburger Stadtparteiobmann Siegfried Steiner sieht die Aussagen des Ex-FPÖ-Obmanns als Absage an die Partei: „Jetzt will er die FPÖ aufgeben, anders kann das gar nicht interpretiert werden.“