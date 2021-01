Landeshauptmann Doskozil darf das Spital verlassen

"Ich darf mich mit positiven Nachrichten zurückmelden", schreibt Hans Peter Doskozil auf Facebook. Die Operation am Kehlkopf sei gut verlaufen, die Heilung verlaufe sogar beser als erhofft - und das Wichtigste: Am Uni-Klinikum Leipzig sei noch einmal bestätigt worden, dass er eine "gutartige Erkrankung" am Kelkopf habe.

Diese führe zwar zu Beeinträchtigungen, sei aber "mit entsprechender Nachbehandlung zur Gänze wieder in den Griff zu bekommen", lässt der burgendländische SPÖ-Landeshauptmann am Samstag wissen.

Darf nach Hause

Er dürfe das Spital deshalb bereits am Montag verlassen und nach Hause fahren. Bekanntlich leidet Doskozil seit einiger Zeit an einer Erkrankung derr Stimmbänder, er musste vor kurzem erneut in einer Spezialabteilung behandelt werden. Die Amtsgeschäfte als Landeshauptmann trat er vorübergehend an seine Stellvertreterin ab.