Energie Burgenland: Mit Wind und Sonne an die Spitze

Die Energie Burgenland will in den kommenden Jahren bei Fotovoltaik österreichischer Spitzenreiter werden und bei Windkraft die schon vor Jahren eroberte Poleposition halten. Zudem möchte sich das mehrheitlich in Landeseigentum stehende Unternehmen auch wieder außerhalb Österreichs engagieren.

Das ist – kurz gesagt – die Vision des seit Anfang des Jahres amtierenden neuen Vorstandsduos, Stephan Sharma und Reinhard Czerny, das sich am Donnerstag erstmals der Öffentlichkeit präsentiert hat. Vorstandsvorsitzender Sharma (41), zuletzt Chef der Verbund Green Power, sagte es noch kürzer: „Wir müssen groß denken“.

Sharma, dessen Mutter aus dem Seewinkel kommt, und Ex-IBM-Manager Czerny waren im Oktober vom Aufsichtsrat des Landesenergieversorgers einstimmig für fünf Jahre bestellt worden. Die bisherigen Vorstände Michael Gerbavsits und Alois Ecker hatten nach Dafürhalten von LH Hans Peter Doskozil zu klein gedacht.