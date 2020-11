FPÖ-Delegierte erhalten einen „Passierschein“

Molnár und Petschnig erwarten ein knappes Rennen. Am Samstag präsentierte Molnár die Chefs von sechs Vorfeldorganisationen als Unterstützer. Am Montag erhielt er unerwartete Schützenhilfe von Ex-Nationalrätin Petra Wagner, Vorsitzende der Freiheitlichen Wirtschaft – Petschnig war fünf Jahre Wirtschaftslandesrat. Petschnig sagt, die Meinung der Obfrau werde von vielen Wirtschaftsfunktionären nicht geteilt. Er habe „zum Teil erboste Anrufe“ von Unternehmern erhalten, welche die „Einmischung“ Wagners ablehnten, so Petschnig zum KURIER.