Fotovoltaik auf zwölf Dächern liefert Energie für Kurbetriebe

VonRoland Pittner Auf 3.765 Quadratmetern am Dach von zwölf Gebäuden hat das Reduce-Gesundheitsresort in Bad Tatzmannsdorf 2.066 Fotovoltaik-Paneele verbaut. „Das Kurmittelhaus selbst und die fünf angeschlossenen Hotels erfordern ganzjährig eine konstante Stromversorgung“, erklärt Reduce-Direktor Andreas Leitner. 600.000 Euro haben die Kurbetriebe in die neue Fotovoltaikanlage investiert.