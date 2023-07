Forchtenstein: Was der Verlierer der Bürgermeisterwahl macht

Alexander Knaak (SPÖ) und Josef Neusteurer (ÖVP) rittern in der „Burggemeinde“ damit zum dritten Mal innerhalb von elf Monaten um den Bürgermeistersessel. Knaak hatte bei der Kommunalwahl am 2. Oktober die absolute Mehrheit verfehlt, in der Stichwahl gegen Neusteurer um fünf Stimmen die Nase vorne gehabt.

Die ÖVP ging zum Höchstgericht, das die Stichwahl aufhob, weil die Ex-Bürgermeisterin als Wahlleiterin den Wahlakt eigenmächtig geöffnet und unverschlossen zur Bezirkswahlbehörde gebracht hatte.

Persönliche Zukunft

Diese Vergangenheit – soweit sind sich die Kontrahenten einig – soll im jetzigen Wahlkampf keine Rolle mehr spielen. „Der Bevölkerung ist ohnehin schon einiges zugemutet worden“, will Knaak ebenso nur noch nach vorne blicken wie Neusteurer. „Von mir gibt es sicher keine Schuldzuweisungen, die Leute haben sich eh schon ein Bild gemacht“.