First Responder: Mein Nachbar, der Lebensretter

Rucksack, Defibrillator, Privatfahrzeug – so ausgerüstet, machen sich die über 300 First Responder im Burgenland regelmäßig auf den Weg zu Rettungseinsätzen.

Alarmiert wird per Handy, meist sind die „Helfer vor Ort“ schneller als die Einsatzkräfte und können so wichtige Vorarbeit leisten.

Seit 1995 ist das nachbarschaftliche Notrufsystem parallel zum regulären Rettungsdienst im Burgenland im Einsatz. Der Anlass dafür war ein trauriger.

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Großpetersdorf, bei dem lange keine Erste Hilfe geleistet wurde, startete in Oberwart wurde vom burgenländischen Rettungsdienstleiter Hans-Peter Polzer das Pilotprojekt gestartet: „Da haben wir gesagt, man muss die in der Nähe befindlichen Menschen, die eine Ausbildung genossen haben, schnell benachrichtigen können.“ Damals noch mittels Pager, heute via SMS.