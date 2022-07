Firmenübergabe mit 74: Aber die Liebe zum Backen hört nie auf

Mit 48 zur Meisterin

Dass Aloisia Bischof viel Herzblut in ihre Arbeit steckt, ist nicht erst beim Genuss ihrer – in ganz Österreich – berühmten Mehlspeisen zu spüren. Schon beim Erzählen bekommen Zuhörer einen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet. Denn die Liebe zum Brauchtum und zur burgenländischen Hochzeitsmehlspeise wurde bei der heute 74-Jährigen schon früh geweckt.

„Schon als Kind durfte ich zum Hochzeitsbacken in die Häuser mitgehen. Das war immer ein Erlebnis und ich wollte dann als Erwachsene, dass unsere Hochzeitsmehlspeiskultur weiterlebt.“

Ihren Traum von der eigenen Backstube hat sie sich 1997 erfüllt: Mit 48 Jahren legte sie die Prüfung zur Konditormeisterin ab. Mit drei Frauen hat sie ihren Betrieb in Badersdorf gestartet.