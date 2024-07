Finaler Schlusspfiff für den SC Ritzing

Und doch ist die Situation eine ganz andere: 2014 stand der Fußballklub an der Spitze der Regionalliga Ost , der Sanierungsplan wurde angenommen und der Klub feierte danach mit dem Meistertitel in der RLO den größten Erfolg seit der Vereinsgründung 1963.

Fast auf den Tag genau zehn Jahre nach der letzten Insolvenzeröffnung über den SC Ritzing wurde am vergangenen Montag, 29. Juli, beim Landesgericht Eisenstadt ein Konkursverfahren gegen den Fußballverein angemeldet (Aktenzeichen 26 S 110/24i). "Der Konkurs ist geringfügig", heißt es dort.

"Leider", bedauert Harald Reiszner , der die ganze zweite Halbzeit in der 61-jährigen Vereinsgeschichte das Um und Auf des Klubs war. Mitte der Vorwoche endete die Funktionsperiode des aktuellen Vereinsvorstands, für Obmann Reiszner (62) und die anderen Vorstandsmitglieder fanden sich keine Nachfolger.

Reiszner spricht gegenüber dem KURIER von rund "10.000 Euro" , die Finanzamt und Gemeinde in Summe geltend machen würden. Die Summe wollte der Verein aus Transfererlösen für abgewanderte Spieler begleichen, um schuldenfrei zu sein.

Masseverwalter ist Rechtsanwalt Adalbert Hausmann , die erste Tagsatzung am Landesgericht Eisenstadt ist für 21. Oktober um 10 Uhr anberaumt - und soll nicht länger als zehn Minuten dauern.

Er habe den Betrag zwei Mal aus eigener Tasche bezahlt, sagt Reiszner, aber irgendwann sei Schluss. Müllner war für den KURIER am Dienstag nicht erreichbar.

Die Spielstätte des SC Ritzing ist von all den Kalamitäten nicht betroffen. Das Sportzentrum in der 930-Einwohnergemeinde samt Fußballstadion und Hallen für Kegeln, Tennis und andere Sportarten gehört zu Reiszners Invictus GmbH. Mit der Geschäftsentwicklung dieses Vinea Resorts "sind wir nicht unzufrieden", so Reiszner.

Das Resort sei "schuldenfrei" und mit Trainingslagern ganz gut ausgelastet. Und in der Fußballarena mit Platz für 6.000 Besucher sollen immer wieder Spiele von österreichischen Nachwuchsnationalteams stattfinden, bleibt Reiszner Optimist.

Invictus heißt ja auch "unbesiegbar".