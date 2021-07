SCE und Mattersburg fangen ganz unten an

Ein besonderes Fernduell findet ab kommender Woche zwischen Eisenstadt und Mattersburg statt.

Denn während man in der grün-weißen Fußballmetropole der vergangenen beiden Jahrzehnte nach dem Ende des SVM im Gefolge der Commerzialbank-Pleite erst heuer wieder ganz klein anfangen muss, versucht der Klub in der Hauptstadt seit 2018 wieder an die große Tradition des 2008 nach 101 Jahren in den Konkurs geschlitterten früheren Bundesligisten SC Eisenstadt anzuschließen.

In Mattersburg wurde gleich ein neuer Verein gegründet, der MSV2020 spielt in der 2. Klasse Mitte und will in seiner ersten Saison gleich Meister werden, mittelfristig will man sich zumindest in der Landesliga etablieren.

Derzeit hat der MSV2020 370 zahlende Mitglieder und 120 Nachwuchsspieler und -spielerinnen.

Vorerst muss der neugegründete Verein seine Heimspiele in der Fußballakademie am Rande von Mattersburg austragen, das Team um Neo-Vorstand Manfred Strodl will aber so rasch wie möglich ins Pappelstadion übersiedeln. Die Stadt hat inzwischen um rund 500.000 Euro das Stadion aus der Konkursmasse des SVM erworben, genauer das Superädifikat (alles, was auf dem ohnehin der Stadt gehörenden Grund steht, von der Tribüne bis zum Flutlicht). Der MSV2020 strebt eine Einmietung an.

Der SC Eisenstadt trägt seine Heimspiele in der 2. Klasse Nord auf dem Fußballfeld der Leichtathletikarena aus. Das bleibe auch so, sagt Pressesprecher René Mersol. Der Nachwuchs darf hier aber nicht spielen und tritt vorerst bei allen Spielen auswärts an.

Übrigens: Direkte Gegner könnten die Kampfmannschaften des SCE und des MSV2020 frühestens in der Landesliga werden.