"Mit größtem Bedauern" teilen die Veranstalter des Picture On Festivals in Bildein, Bezirk Güssing, die Absage fürs heurige Jahr mit. Das Musikfestival mit rund 3.000 Besuchern hätte heuer im August stattfinden sollen. "Mehrtägiger Campingspaß, bis in die Morgenstunden im Stadl tanzen und feiern, dichtes Treiben vor der Bühne. Wir denken nicht, dass wir das heuer in gewohnter Form bieten können", erklären die Veranstalter.

Es fehle auch die Planungsgrundlage, denn drohende Auflagen würden die Umsetzung für den ehrenamtlich organisierten Verein in der kurzen Zeit unmöglich machen. Das in der Größe limitierte Festivalgelände mitten im Dorf biete keinen Spielraum für das bereits ausverkaufte Festival.

Auch viele der Bands haben aufgrund der unsicheren Lage ihre Tourneen schon aufs nächste Jahr verschoben, heißt es von der Festivalcrew. Deshalb wird das Picture On am 12. und 13. August 2022 stattfinden. Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können retourniert werden.