Fast doppelt so viele Arbeitslose wie 2019 im Burgenland

Im Burgenland trifft die Krise alle Regionen stark. In Jennersdorf ist der Zuwachs mit mehr als 150 Prozent im Vergleich zum Vorjahr am höchsten. Danach folgt Neusiedl (plus 100 Prozent). Frauen (plus 86 Prozent Arbeitslose) sind etwas stärker betroffen als Männer (plus 83 Prozent). Bei den Jugendlichen bis 24 Jahren und den Ausländern liegt der Zuwachs sogar jeweils bei rund 120 Prozent.

Zu kämpfen haben so gut wie alle Branchen. Am meisten der Fremdenverkehr (1.279 zusätzliche Arbeitslose), der Bürobereich (plus 814), Hilfsberufe (plus 636), Handel (plus 591) und Bau (plus 527).

Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften ist stark gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 488 Stellen weniger gemeldet – das entspricht einem Rückgang um mehr als ein Drittel. Insbesondere im Fremdenverkehr ist das Minus mit 185 Stellen groß. Ein Plus von 71 gemeldeten Stellen verzeichnen hingegen die Hilfsberufe