Fall des Eisernen Vorhangs: Tante Agnes und die Flucht

30 Jahre sind seit dem Fall des Eisernen Vorhanges vergangen. Auch im Burgenland und in Ungarn ließ man 2019 zum Gedenkjahr das Ereignis Revue passieren. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist eine, die wohl Dutzenden DDR-Bürgern auf dem Weg in die Freiheit geholfen hat, Ende 2019 im Alter von 94 Jahren gestorben: Agnes Baltigh – vielen auch als „Tante Agnes“ in Erinnerung – wurde dieser Tage in ihrer Heimatgemeinde Fertörákos begraben.