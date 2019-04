Eiserner Vorhang: "Diese Geschichte muss jeder Europäer kennen"

Es waren mehrere kleine Schnitte mit großer Symbolkraft, die Martin Eichtinger – damals 28 – aus nächster Nähe miterlebte. Als Österreichs Außenminister Alois Mock ( ÖVP) und sein ungarischer Amtskollege Gyula Horn am 27. Juni 1989 nahe Klingenbach im Burgenland zum Bolzenschneider griffen, um den bis dahin streng bewachten Grenzzaun aus Stacheldraht zu durchtrennen, stand Eichtinger nur einen Schritt daneben – verewigt auf jenen Bildern, die um die Welt gingen und in mehreren Schulbüchern Platz fanden. Als Büroleiter von Mock bekam er die internationalen Verwicklungen um den Fall des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren in der vordersten Reihe mit.

An das historische Treffen zwischen Klingenbach und Sopron ( Ungarn) erinnert eine Vergrößerung des Bildes in seinem Büro im Landhaus St. Pölten. "Auch wenn ich damals nur der persönliche Sekretär von Alois Mock war und dort keine aktive Rolle hatte, bin ich natürlich stolz, Teil dieses Moments gewesen zu sein", erzählt Eichtinger, der mittlerweile Landesrat für Wohnbau, Arbeit und Europafragen in Niederösterreich ist. Gefreut habe er sich, als sein Sohn "eines Tages nach der Schule nach Hause kam und sagte, 'Papi, Papi, du bist in meinem Geschichtsbuch'", erinnert sich der Politiker.