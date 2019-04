Wendejahr 1989: Ex-Polizist interviewte Zeitzeugen

Als Wolfgang Bachkönig zum 20. Jahrestag nach dem Fall des Eisernen Vorhanges 2009 bei einer Dienstreise im Budapester Parlament der Rede des einstigen DDR-Flüchtlings Robert Breitner lauschte, stand für den nun pensionierten Polizisten fest: „Über diese Schicksale und historischen Ereignisse werde ich ein Buch schreiben.“ Gesagt, getan. In akribischer Arbeit hat er Daten und Fakten gesammelt und in seinem Werk „Sommer 1989“ die Geschichte in seinem Heimatland Burgenland neu aufgerollt. Auf 400 Seiten und mit rund 200 Fotos will der Ruster dem Leser die Ereignisse des Sommers 1989 näherbringen.