Konsum verdrängt altes Feindbild

Viel Aufmerksamkeit erregt das neue Buch "Halt! Tragödien am Eisernen Vorhang". Darin arbeitet der Historiker Stefan Karner, Leiter des Ludwig Boltzmann-Institutes für Kriegsfolgenforschung, erstmals Unterlagen von Grenzwächtern der damaligen Tschechoslowakei. Mit überraschenden Erkenntnissen.

"Die österreichisch-tschechoslowakische Grenze, damals Teil des Eisernen Vorhangs, ist mit 453 Kilometern nur etwa ein Drittel so lang wie die innerdeutsche Grenze. Das Frappierendste ist: An dieser österreichisch-tschechoslowakischen Grenze sind mehr Tote zu verzeichnen als an der innerdeutschen Grenze. Und fast so viele wie an der Berliner Mauer", erzählt Karner, der besonders menschliche Tragödien hervor hebt.

Überraschend: "Wir haben über 600 Tote bei den Grenzorganen, den Grenzsoldaten festgestellt, zusätzlich kamen 129 Flüchtlinge zu Tode. An der Berliner Mauer waren es 137 flüchtende Menschen", sagt Karner.

Viele der Grenzsoldaten seien durch Minen ums Leben gekommen, viele hätten sich aber auch selber das Leben genommen, weil sie ihre Tätigkeit nicht mehr ertrugen. Karner: "Wir glauben, dass der sehr breite Grenzstreifen mit einer Tiefe von bis zu zwölf Kilometern hier eine Rolle gespielt hat. Vor allem, weil ein Grenzer auf einem so breiten Streifen einen Flüchtenden natürlich viel länger beobachtet hat, als an einer Grenze, die nur wenige Meter breit oder auf eine Todeszone beschränkt ist. Das heißt, ein Soldat hat einen Flüchtenden oft stundenlang, manchmal bis zu zwei Tage lang beobachtet und musste dann entscheiden: Erschieße ich den oder nicht? Erschieße ich ein 19-jähriges Mädchen, erschieße ich eine Frau mit Kind, die ich beobachte, wie sie langsam in Richtung Grenze schleicht – oder mache ich das nicht?"

Was Karner freut: In Prag haben sich bei einer Präsentation interessierte junge Leute spontan entschlossen, sein Buch ins Tschechische zu übersetzen. Denn die historische Aufarbeitung des totalitären Regimes beginnt erst.

Wenig ist allerdings über Erlebnisse bekannt, die Zivilpersonen mit dem Eisernen Vorhang hatten. Deshalb sucht das Rechercheteam um Karner Zeitzeugen in NÖ. Kontakt: Philipp Lessiak unter 0664/1237534.