Fahrraddiebstähle geklärt - Täter festgenommen

Die Polizei in Gattendorf konnte am 16.08. gegen 22.30 Uhr einen slowakischen Täter in Gattendorf auf der B50 mit einem gestohlenen Fahrrad festnehmen. Ein weiterer Täter konnte nicht angehalten werden und flüchtete. Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten beiden Männern sowie einem dazugehörigen, noch unbekannten Täter Fahrraddiebstähle in 6 Fällen in Gattendorf, Parndorf und Wien nachgewiesen werden.

Der festgenommene Täter wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Der entstandene Schaden ist derzeit noch unbekannt. Weitere Erhebungen bezüglich weiterer Fahrraddiebstähle werden geführt.