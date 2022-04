Ex-Freundin mit Pkw angefahren: Prozess in Eisenstadt fortgesetzt

Der 23-Jährige bekannte sich am Donnerstag, wie bereits am ersten Verhandlungstag, nicht schuldig. Er gab an, seine Ex-Freundin nicht absichtlich, sondern „fahrlässig“ angefahren zu haben. Laut Anklage soll die 18-Jährige nach einem Streit ausgestiegen und hinter dem Auto weggegangen sein. Der Angeklagte soll daraufhin gezielt zurückgeschoben und sie erfasst haben.

Er erzählte jedoch, er habe sie lediglich einholen und mit ihr reden wollen. Auch eine Vergewaltigung bestritt er weiterhin. Dass sie erst 13 Jahre alt war, habe er nicht gewusst.

Am Donnerstag wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Opfer befragt. Außerdem waren weitere Zeugen geladen. Ein Urteil wird für den Nachmittag erwartet.