Anstellung und Salär für Pflegeschüler im Burgenland

Was bei der Polizei bundesweit gang und gäbe ist, hält im Burgenland nun auch in der Pflege Einzug: Anstellung und Bezahlung schon während der Ausbildung. Angehende Pflegekräfte erhalten ab kommendem Herbst 750 Euro brutto pro Monat plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Zudem sind sie sozialversichert und haben Anspruch auf bezahlten Urlaub in den Ferien. Die Anstellung erfolgt entweder bei der landeseigenen Krankenanstaltengesellschaft (Krages), die vier Spitäler betreibt, beim Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt oder bei der Sozialen Dienste Burgenland GmbH mit vier Alten- und Pflegewohnheimen.

Damit solle „einem Personalnotstand aktiv entgegengewirkt“ werden, sagten LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Krages-Chef Hubert Eisl am Montag in Eisenstadt. „Denn“, so Doskozil, „es wird immer schwieriger, Pflegekräfte zu finden“, zumal die Bundesländer einander konkurrieren.

Apropos Gelüste von Nachbarbundesländern: Die angestellten und entlohnten Pflegeschüler müssen sich im Gegenzug verpflichten, nach Ende der Ausbildung im Burgenland zu arbeiten – zumindest so lange, wie die Ausbildung gedauert hat: Diplompflege drei Jahre, Pflegefachassistenz zwei Jahre und Pflegeassistenz ein Jahr.