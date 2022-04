ÖFB-Boss gegen Grünen-Chefin: Milletich klagt Regina Petrik

Der Unternehmer und ÖFB-Präsident Gerhard Milletich hat die burgenländische Grünen-Landessprecherin Regina Petrik auf Unterlassung und Widerruf geklagt. Hintergrund sind Aussagen Petriks zu einem Grundstücksverkauf in Parndorf von der damaligen BELIG an Milletich. Petrik bleibt dabei, das Land habe ihm den Boden zu günstig vermacht, bekräftigte sie bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die heutige LIB (Landesimmobilien Burgenland) hat die Vorwürfe bereits zurückgewiesen.

Die Vorwürfe

Die Beteiligungs- und LiegenschaftsgmbH (BELIG) soll für die 5.500 Quadratmeter große Fläche 2016 rund 181.500 Euro verlangt haben, obwohl der Verkehrswert und der Kaufpreis deutlich höher waren. Petrik verwies hierzu am Mittwoch auf den Prüfbericht des Landesrechnungshofs (BLRH), der festgestellt habe, dass der Käufer ein Grundstück unter dem marktgültigen Wert gekauft habe: „Wir sind der Sache nachgegangen“, es habe sich dabei um Milletich gehandelt.