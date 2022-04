Prozess um Einlagensicherung endet mit Schuldsprüchen

Wegen des Vorwurfs des schweren Betruges wurden die drei Hauptangeklagten, ein 60-jährige Unternehmer, seine 56-jährige Ehefrau und der 28-jährige Sohn, am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt zu 21 Monaten bedingter Haft verurteilt. Vier Verwandte und Freunde, die die Sparbücher eingelöst haben sollen, wurden zu jeweils acht Monaten bedingt verurteilt.

Zudem müssen die Angeklagten Geld an die Einlagensicherung zurückbezahlen.

Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Etliche Sparer hatten durch die Pleite der Commerzialbank Mattersburg im Juli 2020 viel Geld verloren. So auch die Unternehmerfamilie aus Niederösterreich. Sie hatte ihr Erspartes bei der Bank in 41 Sparbüchern angelegt. Es sei hart verdientes Geld gewesen. „Wir haben immer nur gearbeitet und sind nie auf Urlaub gefahren“, schilderte die 56-Jährige vor dem Schöffensenat. Damit das Geld nicht verloren sei, habe man Sparbücher an Verwandte und Bekannte verschenkt. Das Geld hätten sie nicht zurückgefordert. Sie habe auch nie danach gefragt, was die Beschenkten mit dem Geld gemacht hätten, rechtfertigte sich die 56-Jährige.