EU-Mandatar Sagartz möchte Einrichtungen zur Krebsbehandlung vernetzen

„Im Kampf gegen Krebs spielt die Vernetzung von Ressourcen und Behandlungsmethoden eine entscheidende Rolle. Mir ist es ein Anliegen, Einrichtungen zur Krebsbehandlung in der Ostregion zu vernetzen und die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarländern zu stärken“, sagte Sagartz in Laibach, wo das onkologische Institut Ziel der Visite war. Für Oktober wurde bereits ein weiteres Treffen in Bratislava fixiert.

Die Europäische Union fördert grenzüberschreitende Vernetzung und investiert vier Milliarden Euro in die Krebsbekämpfung.

Mit MedAustron in Wiener Neustadt habe auch das Burgenland eine Spitzeneinrichtung zur Krebsbekämpfung „direkt vor unserer Haustür“, so Sagartz. Die angebotene Ionentherapie sei hoch präzise und helfe bei der Behandlung von Tumoren, die besonders schwer zugänglich sind.

Am Programm des Laibach-Besuchs stand auch ein Gespräch mit der österreichischen Botschafterin in Slowenien, Elisabeth Ellision-Kramer.