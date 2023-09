EU-Kommission prüft FMB-Verkauf im Burgenland

FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig sah in dem Schreiben eine "gute Nachricht". "Brüssel stellt in Aussicht, dass das Burgenland dazu angehalten werden könnte, seine wirtschaftlichen Interessen vor Gericht durchzusetzen - genau das, was die FPÖ immer gefordert, die SPÖ aber stets abgelehnt hat", so Petschnig in einem Statement.

Die Antwort bestätige, dass die Kommission "diesen Deal genauer unter die Lupe nimmt", hieß es auch aus der ÖVP gegenüber der APA. "Die SPÖ zeigte keinerlei Interesse daran, die burgenländischen Steuerzahler schadlos zu halten", meinte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Man habe sich deshalb an die EU-Kommission gewandt.

Für die SPÖ hingegen ist die Kritik "an Lächerlichkeit nicht zu überbieten". ÖVP und FPÖ würden sich weiterhin in "sinnlosen Skandalisierungsversuchen" versuchen, stellte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst in einer Aussendung fest.