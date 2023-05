ÖVP und FPÖ fordern Ablöse von Immobilienchef des Burgenlandes

Aber das Problem: Der Verkaufsprozess sei "dilettantisch" gewesen und dem Land sei viel Geld entgangen, wofür vor allem der Geschäftsführer der verkaufenden LIB, Gerald Goger, verantwortlich sei. Und entgegen einer Aussage von Doskozil habe der Mindestlohn sehr wohl eine Rolle gespielt. "Ein Mindestlohn von 1.700 EUR neto für Reinigungsdienstleistungen hätte einen nicht mehr konkurrenzfähigen Stundensatz der FMB Facility Management Burgenland GmbH zur Folge gehabt". schreibt der RH auf Seite 35 des Prüfberichts. Petschnig: "Doskozils Politik hat eine der wenigen ertragreichen Gesellschaften der Holding zerstört".

ÖVP-Klubchef Ulram forderte angesichts "dieser roten Freunderlwirtschaft in Reinkultur" auch Änderungen in den Aufsichtsräten: LH-Vize Astrid Eisenkopf solle Doskozil in der Landesholding ersetzen und Landesrat Leonhard Schneemann seinen Kollegen Dorner in der LIB.

Im Landtag werden ÖVP und FPÖ dringliche Anfragen an Doskozil und Dorner richten.