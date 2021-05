Erdbeer-Bauern aus Wiesen sehen wegen falscher Deklaration rot

Im Durchschnitt gebe es zwei, bis drei Anzeigen pro Jahr. Eine Isotopen-Analyse, wie sie vor etlichen Jahren vom Land bei einem Labor in Auftrag gegeben worden war und mithilfe derer man u. a. die Herkunft des Obstes bestimmen kann, wolle man aber nicht weiter betreiben. „Wir möchten nicht vorweg einen Generalverdacht schüren.“ Bei Verdacht einer falschen Auszeichnung werde das aber untersucht.

Seitens der Landwirtschaftskammer Burgenland appelliert man an die Konsumenten, den Händler einfach nach der Herkunft des Obstes zu fragen. Oder, so der Rat, man kaufe am besten direkt beim Produzenten Ab-Hof oder erkundige sich online (www.gutesvombauernhof.at). Kunden müssten sich auch fragen, ob das angebotene Obst Saison habe: Denn Erdbeeren im April, die gebe es im Burgenland nicht.