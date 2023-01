Energiepreise: AK und Burgenland Energie tagten zu Vorschreibungen

Die Arbeiterkammer (AK) und die Burgenland Energie haben am Montag bei einem runden Tisch über die Vorschreibungen des Unternehmens für Strom und Gas diskutiert. Diese hatten in der Vorwoche für Verwirrung bei den Kundinnen und Kunden und für zahlreiche Anfragen in der AK-Konsumentenschutzabteilung gesorgt.

Nun werden neue Schreiben versendet, in denen die Zusammensetzung aus Strom und Wärme klarer aufgeschlüsselt sein soll, wie die AK am Montag in einer Aussendung mitteilte.