Eisenstadt: Scharfe Töne vor der Landtagssitzung

Landesverfassung wird geändert

Was in jedem Fall beschlossen werden soll, ist die Änderung der Geschäftsordnung in der Landesverfassung. Darauf hatten sich SPÖ, ÖVP und Grüne bereits im Vorfeld geeinigt. Nur die FPÖ ist dagegen, auch deshalb, weil den Grünen mit zwei Abgeordneten wieder der Klubstatus zuerkannt wird. Die künftige Klubobfrau Regina Petrik hat angekündigt, einen Teil ihres Gehalts für einen weiteren Arbeitsplatz im Grünen Klub zu verwenden – zusätzlich zum Klubdirektor und einer Sekretariatsstelle. In Summe steht den Grünen damit auch eine Klubförderung in der Höhe von 68.000 Euro zu.