Eisenstadt kämpft gegen Wildschweinplage und zieht "Grenze"

Die Zunahme des Wildschweinbestandes sei auch dem milderen Klima geschuldet. Dem entsprechend steige der Futterbedarf beim Nachwuchs, so Hamedl. An die Bevölkerung werde appelliert, sich in der Dämmerung nicht mehr im Wald zu bewegen, um Ruhe für die Wildschweine zu schaffen. Dass durch die Ausdehnung des Siedlungsgebietes der Mensch sich womöglich zusehends dem Lebensraum der Wildtiere annähert, sieht man im Rathaus mit dem Hinweis auf den Stadtentwicklungsplan 2030 nicht so: Darin seien klare Bebauungsgrenzen vorgesehen „und die werden eingehalten“.

Jäger: Schwarzwild weiß, dass am Stadtrand nichts passiert

Seitens des Burgenländischen Landesjagdverbandes betrachtet man die Problematik etwas allgemeiner: Zersiedelung bringe eine Verzahnung zwischen Siedlung und Wald, so Geschäftsführer Andreas Duscher zur APA. Das Wildschweinproblem am Stadtrand hätten auch Großstädte. Im Ortsgebiet selbst könne man seitens der Jäger nicht viel tun. Die Jagd im verbauten Gebiet sei gesetzlich verboten. Das Schwarzwild wisse zudem, dass es hier Ruhe habe. Es sei zwar vielleicht ein bisschen lauter, „aber es passiert ihm nichts.“

Man sei auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Schwarzwild sei sehr robust. Ein Zaun ohne festes Fundament stelle nicht unbedingt ein Hindernis dar - vor allem, wenn dahinter etwas für Wildschweine attraktiv sei: „Dann fangen die zu graben an“, so Duscher. Hier verhindere etwa ein Betonfundament, dass der Zaun untergraben wird. Wichtig sei ein gemeinsames Konzept, um den Wildschweinen den Aufenthalt im Stadtgebiet „so lästig und so unangenehm wie möglich“ zu machen: „Dann kommen sie auch nicht mehr hinein.“