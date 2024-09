Box-Premiere: "Pannonia Fight Storm" bringt Champions von morgen in den Ring

Am 14. September erwartet Boxfans in Eisenstadt eine Premiere: Mit dem "Pannonia Fight Storm" wird die erste Boxgala dieser Art in der burgenländischen Landeshauptstadt ausgetragen. In der Eishalle des Sportzentrums wird ein Ring mit knapp sieben mal sieben Metern aufgebaut, umrahmt von moderner Licht- und Tontechnik, die das Spektakel inszenieren.