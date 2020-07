Einbruchsserie geklärt - 131.000 Euro Schaden

Durch die markante Arbeitsweise der Täter konnte in der Folge ein Zusammenhang mit gleichartigen Einbrüchen in Knittelfeld, Waidhofen an der Ybbs und Ternitz hergestellt werden. Bei den sechs Einbrüchen entstand ein Gesamtschaden von mehr als 131.000 Euro.

Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig. "Durch ihre zielstrebige Vorgangsweise hinterließen die Täter nur wenig brauchbare Spuren", sagt ein Ermittler. Erste Erhebungsergebnisse ergaben dann einen Tatverdacht gegen eine ungarische Tätergruppierung, deshalb wurde auch die ungarische Polizei eingeschaltet. "Die Zusammenarbeit mit der ungarischen Aufklärungsabteilung in Szombathely verlief äußerst erfolgreich", erklärt ein Ermittler. Es konnten wichtige Hinweise gefunden werden, welche ebenfalls zur Aufklärung der Straftaten beigetragen haben.