Einbrecher wollten ihre Spuren mit Brandstiftung verwischen

Unbekannte TĂ€ter sind in der Nacht auf Donnerstag in zwei Objekte in Mattersburg eingebrochen und haben dort versucht, durch Brandstiftung ihre Spuren zu vernichten. In beiden FĂ€llen ging das Feuer jedoch vermutlich durch Sauerstoffmangel aus, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Es wird ermittelt.

Die Einbrecher suchten ein Vereins- und ein BĂŒrogebĂ€ude heim, schlugen die Fensterscheibe ein und stiegen so in die Objekte ein. In Handkassen fanden sie etwas Bargeld und wollten dann ihre Spuren vertuschen. In einem GebĂ€ude verspritzten sie großflĂ€chig eine noch undefinierte FlĂŒssigkeit, im zweiten besprĂŒhten sie sĂ€mtliche GegenstĂ€nde und Fenster mit Lackspray. Anschließend legten sie an mehreren Stellen Feuer, das wenig spĂ€ter aber erlosch.

Der dabei entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Trotz des Aufwands der TĂ€ter konnte der Kriminaldienst Mattersburg zahlreiche Spuren sichern, hieß es.