50-Jähriger bettelte aggressiv und verspielte das Geld

Demnach soll der 50-Jährige erstmals im Mai 2021 mit Betteleien im Bezirk Mattersburg aufgefallen sein. Dabei habe er angegeben, dringend Geld für ein Zugticket zu benötigen. Bekam er kein Geld, habe er die Leute beschimpft.

Beschimpfte Person erstattete Anzeige

Am Donnerstag der Vorwoche war der Mann wieder in Mattersburg unterwegs: Laut Polizei sprach er wahllos Passanten an und bettelte um Geld für eine Fahrkarte. In einem Fall war er erfolgreich. Bei einem zweiten Versuch ließ sich das Opfer nicht überreden und wurde beschimpft – was die Person nicht auf sich sitzen lassen wollte, sie erstattete Anzeige.