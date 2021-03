Vom begehrten Business-Coach zum Bauern

Biokisterl

Das Gemüse wird in der Region verkauft. Ab Mai können die Kunden ihr frisches Gemüse auf Hof-Sonnenweide selbst abholen. Geboten werden künftig auch Biokisterl mit saisonaler Ware zur Abholung in Oberpullendorf und Deutschkreutz. Um die 140 verschiedenen Sorten zu ziehen, haben die Nussbaumers alle Hände voll zu tun. Sprichwörtlich. Verzichtet wird nämlich auf den Einsatz schwerer Maschinen. Kohl, Karotten und Salat werden von Hand gezogen.

Mit dem Krähen des Hahnes beginnt die Arbeit am Feld bzw in den Beeten. „Ich hab zwar vorher schon an den Wochenenden am Hof geholfen. Aber das ist jetzt eine komplette Umstellung.“ Bis zum Sonnenuntergang arbeitet Andreas Nussbaumer mit seiner Frau Elisabeth am Feld und versorgt die Tiere. Seinen alten Job als Business-Trainer vermisst er nicht. „Das Arbeiten im und mit dem Boden, zu sehen wie aus dem Samenkorn eine Pflanze entsteht und das Wissen, Gemüse in bester Qualität zu produzieren, erfüllt mich sehr. Auch wenn ich am Abend ganz schön erledigt bin.“

www.hof-sonnenweide.at