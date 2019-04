Ein Paradies für alte Obstsorten

„Wir wollten den Garten nicht nur so dahinschlummern lassen“, sagt Lendl. Deshalb wird er gegen Anmeldung für Schulklassen oder Busreisegruppen geöffnet. „Meine Frau und ich bieten Führungen an“, sagt Lendl. Neben dem Erlebnis bei der Streuobstwiese wird auch viel Wissen über die alten Sorten an die Besucher weitergegeben. Für Kinder gibt es ein spezielles Programm mit einem großen Klavier und vielen Attraktionen zwischen den Obstbäumen. Rosalinde Lendl bietet Schule am Bauernhof an und betreut jedes Jahr zahlreiche Schulklassen aus der ganzen Region. „Wir versuchen das Wissen immer spielerisch zu vermitteln“, sagt Lendl. Sohn Philipp Lendl ist als Imker mit seinen Bienen im Obstparadies, die für die Bestäubung der Bäume sorgen.