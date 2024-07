Ein Militär als neuer Protokollchef?

Die Bezirkshauptmänner Werner Zechmeister und Hermann Prem gehen in Pension. Gute Chancen auf die Nachfolge haben aus jetziger Sicht deren Stellvertreter, so sie sich bewerben: Gerald Kögl in Mattersburg und Harald Dunkl in Jennersdorf.

Die ausgeschriebenen Posten für Protokoll und BH sind gleich hoch dotiert: „Das Monatsgehalt beträgt zwischen 8.031,65 und 10.023,70 Euro brutto bei Vollbeschäftigung.“