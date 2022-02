Ehepaar in Einfamilienhaus tot aufgefunden

In Landsee im Bezirk Oberpullendorf wurden am späten Samstagnachmittag zwei Leichen in einem Einfamilienhaus gefunden. Wie die Landespolizeidirektion Burgenland gegenüber ORF Burgenland erklärt, soll es sich bei den beiden Toten um ein Ehepaar handeln. Zuvor sollen auch Schüsse gefallen sein. Das kann die Polizei jedoch nicht bestätigen.

Derzeit laufen die kriminaltechnischen Untersuchungen, so die Polizei. Weitere Details liegen noch nicht vor.