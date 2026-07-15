Große Änderung beim E-Laden: Plan für alle burgenländischen Bezirke

Der Akkustand sinkt, die nächste Lademöglichkeit ist zwar irgendwo eingezeichnet – aber ohne Überdachung, ohne Anzeige, ohne Infrastruktur. Für viele E-Autofahrer gehört diese Suche noch zum Alltag. In Mattersburg soll sich das nun ändern. Dort ist die erste zentrale E-Tankstelle des Burgenlands eröffnet worden. Das Projekt wurde von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Burgenland Energie-CEO Stephan Sharma und Bürgermeisterin Claudia Schlager vorgestellt.

Die Anlage ergänzt die bestehenden rund 1.000 Ladestationen im Land und ist laut Burgenland Energie die erste E-Tankstelle mit Preisanzeige, Shop und Sanitäranlagen. Unter einem Dach mit Wetterschutz können PKW, LKW und Busse laden. Das neue Konzept sieht vor, künftig in jedem Bezirk eine zentrale Anlage mit Café, WC und Servicebereich zu errichten. Damit soll die Ladeinfrastruktur erweitert und stärker an klassische Tankstellen angelehnt werden.

erweitert und stärker an klassische Tankstellen angelehnt werden. Die E-Tankstelle verfügt über Schnellladesäulen mit bis zu 360 kW sowie eine eigene Photovoltaikanlage und einen Batteriespeicher. Geladen wird mit Wind- und Sonnenstrom aus dem Burgenland zu einem stabilen Fixpreis. Das bestehende Netz im Burgenland gilt bereits als dicht ausgebaut. Nach Angaben der Burgenland Energie gibt es rund 1.000 Ladepunkte, rechnerisch etwa alle 13 Kilometer eine öffentliche Lademöglichkeit.