Nach Eisenstadt: Hier entstehen bald weitere Megawatt-Speicher

Mit der Inbetriebnahme des ersten Großspeichers in Eisenstadt hat die Burgenland Energie einen weiteren Schritt zur Energieunabhängigkeit des Landes gesetzt. In den kommenden Tagen sollen auch in Siegendorf, Rechnitz und Oberpullendorf weitere Großspeicher ans Netz gehen. Der neue Batteriespeicher in Eisenstadt verfügt laut Burgenland Energie über eine Speicherkapazität von fünf Megawattstunden. Dabei handelt es sich um einen Lithium-Ionen-Speicher in Containerbauweise.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Burgenland Energie Wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, sollen künftig Batteriespeicher einspringen: Im Burgenland wurde nun die erste Großanlage gestartet.

Burgenland-Energie-CEO Stephan Sharma sprach bei der Inbetriebnahme von einem „Meilenstein zur Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit Burgenlands“. Die heimische Energieerzeugung aus Wind und Sonne solle damit auch dann verfügbar sein, wenn gerade kein Wind wehe oder keine Sonne scheine. Die Energieversorgung werde auf drei Säulen aufgebaut: Wind, Sonne und Speicher. Batteriespeicher an zehn Standorten in Planung Bis Mitte 2027 sollen laut Burgenland Energie an insgesamt zehn Standorten im Burgenland Batteriespeicher mit einem Speichervolumen von rund 700 Megawattstunden errichtet werden. Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner bezeichnete den neuen Speicher als „wichtigen Schritt zur Energieunabhängigkeit“. Die Landeshauptstadt sehe sich als Vorreiter im Bereich erneuerbarer Energie. Viele Projekte würden gemeinsam mit der Burgenland Energie umgesetzt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Burgenland Energie Burgenland Energie setzt auf Batteriespeicher für Energieunabhängigkeit und Netzstabilität.