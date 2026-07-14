Gemischtes Doppel an der Spitze der Landesholding?

Es ist die wohl langwierigste Personalsuche im Burgenland. Die wirtschaftliche Geschäftsführung der Landesholding – die neben der Burgenland Energie wichtigste Personalie im Konzern Burgenland – ist seit dem Abgang von Hans Peter Rucker vor mehr als einem Jahr unbesetzt. Seither bildet der technische Geschäftsführer Gerald Goger die Solospitze im Wirtschaftsimperium des Landes, das Landeshauptmann und Holding-Aufsichtsratsvorsitzendem Hans Peter Doskozil (SPÖ) als Vehikel seines „burgenländischen Weges“ dient. Im Frühjahr 2025, kurz nach der Landtagswahl, hatte Holding-Gründungsgeschäftsführer Rucker überraschend seinen Rückzug avisiert. Eine Ausschreibung im Herbst wurde aufs Frühjahr 2026 verschoben, Mitte April endete schließlich die Ausschreibungsfrist.

Es scheint nicht leicht, die gut dotierte Top-Position zu besetzen. Aber „noch im Sommer“ soll eine Entscheidung fallen, wird dem KURIER am Montag aus dem Doskozil-Büro mitgeteilt. Alles auf Schiene Mehrmals, so war in den vergangenen Monaten aus informierten Kreisen zu hören, holte sich das Land bei informellen Anfragen Abfuhren diverser Wirtschaftskapitäne. Zuletzt wurde im Umfeld der Holding aber immer wieder ein Name genannt: Hana Dellemann, frühere Vize-Generaldirektorin mit Alleinverantwortung für den im Burgenland konzentrierten österreichischen Teil der ungarisch-österreichischen Raaberbahn, könnte demnach ins Land zurückkehren. Für den KURIER war Dellemann am Montag nicht erreichbar.