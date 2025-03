Burgenland: Landesholding-Chef Rucker vor Abgang

In der Landesholding bahnt sich eine Zäsur an: Geschäftsführer Hans Peter Rucker steht vor dem Rückzug, wie dem KURIER am Mittwochabend aus mehreren Quellen bestätigt wurde. Der 57-jährige Jennersdorfer Finanzexperte leitete die Holding des Landes seit deren Neugründung 2016 bis 2024 allein.

Seit dem Vorjahr ist der frühere Banker kaufmännischer Chef. Sein neuer Co-Geschäftsführer Gerald Goger, bis dahin Leiter der Immobiliensparte der Holding, ist für Immobilienmanagement, IT, aber auch fürs Personal zuständig.