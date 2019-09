Druck in Ungarn zu groß: Projektgegner planen Treffen am See

„Auf einem Schiff am See, quasi in internationalem Gewässer. In Ungarn wollte uns kein Gastronom sein Lokal vermieten, weil die Angst vor politischem Druck offenbar zu groß ist“, sagt Christian Schuhböck, von der Landschaftsschutzorganisation „Alliance For Nature“.

Wie berichtet ist eine umfassende Modernisierung des Areals um rund 75 Millionen Euro geplant, inklusive Errichtung eines mehrstöckigem Hotels, Anlegeplätze für 800 Boote sowie eines Freizeitparks und all der dazugehörigen touristischen Infrastruktur. Nicht lange nach dem ersten KURIER-Artikel darüber gab es sowohl auf österreichischer als auch auf ungarischer Seite kritische Stimmen, die negative Auswirkungen auf Natur und Umwelt befürchten und sich klar gegen das Projekt stellten, an dem auch Viktor Orbáns Tochter Ráhel und ihr Gatte István Tiborcz beteiligt sein sollen.